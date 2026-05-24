США и Иран очень близки к подписанию соглашения - СМИ
Согласно проекту меморандума, Иран обязуется обеспечить свободное судоходство через Ормузский пролив и убрать морские мины.
США и Иран близки к подписанию 60-дневного соглашения о прекращении огня, предусматривающего открытие Ормузского пролива и частичное смягчение санкций против Тегерана.
Об этом порталу Axios сообщил неназванный американский чиновник. Согласно проекту меморандума, Иран обязуется обеспечить свободное судоходство через Ормузский пролив и убрать морские мины, а США - снять блокаду иранских портов и предоставить исключения из санкций для экспорта нефти.
Документ также включает обязательство Ирана не разрабатывать ядерное оружие и начать переговоры о приостановке обогащения урана и вывозе запасов высокообогащенного урана. В Вашингтоне заявили, что дальнейшее снятие санкций и разморозка иранских активов будут возможны только при выполнении Тегераном своих обязательств.
По данным источников, соглашение может быть объявлено уже в воскресенье, однако окончательно оно пока не согласовано.
Проект также предусматривает прекращение войны между Израилем и ливанским радикальным движением "Хезболла".
Ключевым посредником на переговорах выступает Пакистан, однако в консультациях также участвуют Саудовская Аравия, Катар, Египет и Турция.
США, как указывает портал, готовы пойти на многое, чтобы перезагрузить отношения с Ираном и дать ему возможность в полной мере реализовать свой экономический потенциал, который, по мнению американского лидера Дональда Трампа, "огромен".
