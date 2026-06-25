США и Иран проведут новый раунд технических консультаций 30 июня

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что технические консультации между представителями США и Ирана продолжатся 30 июня.

Выступая перед журналистами в Кувейте, глава американской дипломатии отметил, что стороны продолжают работу в рамках созданных рабочих групп, каждая из которых занимается отдельными направлениями переговорного процесса.

«Техническая группа вновь соберется 30 июня, чтобы продолжить эти переговоры. Они разбились на рабочие группы, занимающиеся различными вопросами. Насколько мне известно, встреча пройдет в Швейцарии», — заявил Рубио.

Новый раунд консультаций станет продолжением переговоров, состоявшихся 21 июня в швейцарском Бюргенштоке при посредничестве Катара и Пакистана. Тогда представители Вашингтона и Тегерана провели первый этап мирного диалога, направленного на снижение напряженности и выработку дальнейших механизмов взаимодействия.

Американскую делегацию на переговорах возглавили вице-президент Джей Ди Вэнс, а также специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Иранскую сторону представляли спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи.

Переговоры стали продолжением меморандума о взаимопонимании, который 18 июня был подписан в дистанционном формате президентами США Дональдом Трампом и Ирана Масудом Пезешкианом. По итогам встречи стороны договорились продолжить технические консультации и создать комитет высокого уровня для контроля за реализацией достигнутых договоренностей.