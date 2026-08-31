США и Иран вновь обменялись ударами после нескольких недель относительного затишья. Американские силы атаковали иранские ракетные установки, после чего Корпус стражей исламской революции сообщил об ответном ракетно-дроновом ударе по американским авиабазам в Иордании, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.

По словам представителя Центрального командования США капитана Тима Хокинса, американская сторона нанесла удар по установкам, с которых Иран якобы готовился запускать ракеты с минами в Ормузский пролив.

В CENTCOM заявили, что продолжают следить за ситуацией и готовы защищать свободное судоходство через пролив.

Ответ последовал утром в понедельник. Иранский КСИР сообщил об атаке ракетами и беспилотниками по американским авиабазам в Иордании. В Тегеране назвали ее ответом на удар США.

Иорданские военные сообщили, что восемь ракет вошли в воздушное пространство королевства. Все они были перехвачены и уничтожены до того, как смогли нанести ущерб.

Для США это стало первой военной атакой по Ирану с конца июля.

Нефть сразу пошла вверх

Возобновление ударов быстро отразилось на сырьевом рынке. Brent подорожала на 2,4% и превысила 90 долларов за баррель.

Bloomberg отмечает, что возвращение к длительным боевым действиям может привести к росту стоимости энергоресурсов и ускорению инфляции.

Ормузский пролив остается одним из самых чувствительных участков конфликта. До начала нынешнего кризиса через него проходило около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

На прошлой неделе американские военные заявили, что завершили очистку судоходных маршрутов в проливе от мин. Союзники США при этом, по данным Bloomberg, сомневаются, что опасность полностью устранена.

Дипломатия пока не закрыта

На фоне нового обмена ударами Иран по-прежнему заявляет о готовности вернуться к переговорам.

Министр иностранных дел Аббас Арагчи после контактов с Катаром, выступающим посредником, заявил, что продвижение возможно при отказе Вашингтона от политики давления.

Прогресс зависит от понимания США одного простого факта: давление не работает, - написал Арагчи.

США, напротив, продолжают экономическое давление. Министр финансов Скотт Бессент ранее пообещал новые меры против Ирана и его торговых партнеров.

Отдельное внимание Вашингтон уделяет Китаю, который, по данным Bloomberg, покупает около 90% экспортируемой Ираном нефти.

Бессент сообщил, что США намерены обсуждать с союзниками отказ от закупок иранской продукции. Пока таких договоренностей нет.

На этой неделе Вашингтон планирует ввести санкции еще против одного банка, работающего с Ираном. Ранее Минфин США предложил ограничить доступ эмиратских подразделений египетского Banque Misr к американской финансовой системе.

На фоне военного обострения давление испытывает и внутренняя политика США. Bloomberg пишет, что затяжной конфликт вызывает все больше недовольства среди американских избирателей и может осложнить положение республиканцев перед промежуточными выборами в Конгресс в ноябре.