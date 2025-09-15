США и Китай достигли рамочного соглашения о переводе TikTok под контроль американских владельцев, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters. Окончательно договор должен быть подтверждён в ходе телефонного разговора Дональда Трампа и Си Цзиньпина в пятницу.

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что крайний срок, после которого приложение могло быть отключено в стране, подтолкнул китайских переговорщиков к компромиссу. Срок может быть продлён на 90 дней для завершения сделки. По словам Бессента, в условиях соглашения будут сохранены некоторые "китайские особенности" TikTok, но приоритетом для Вашингтона остаётся национальная безопасность. Детали сделки пока не раскрываются.

Любое соглашение должно одобрить Конгресс США, который ранее обязал владельцев продать TikTok из-за опасений по поводу доступа Пекина к данным американских пользователей. Президент Трамп уже назвал переговоры успешными и заявил, что молодые американцы будут рады сохранению приложения. Переговоры в Мадриде стали четвёртым раундом за последние месяцы и проходили на фоне торговых споров и угрозы блокировки TikTok.