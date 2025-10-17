С 1 ноября власти США вводят дополнительные 100-процентные тарифы на импорт из Китая. Этот шаг уже назвали самым резонансным в торгово-экономической политике Вашингтона за последние годы. Решение, по сути, знаменует новый виток стратегического противостояния двух крупнейших экономик мира. Эксперты в эксклюзивном интервью для BAQ.KZ подчеркнули, что тариф стал не только экономическим, но и политическим сигналом.

В Белом доме заявляют, что это ответ на "враждебные экспортные ограничения" со стороны Пекина, прежде всего на поставки критически важных материалов и компонентов.

Политолог Ералы Нуржума говорит, что тариф стал не только экономическим, но и политическим сигналом.

"Усиление давления на Китай происходит в преддверии возможных переговоров лидеров двух стран, а также отражает стремление администрации США продемонстрировать внутреннему электорату решимость защищать американского производителя. Тариф стал одновременно экономическим оружием и политическим сигналом, адресованным как Пекину, так и собственным избирателям", — подчеркнул он.

Многие аналитики называют происходящее началом новой торговой войны, сравнимой с событиями 2018 года, когда противостояние США и Китая началось при первом президентстве Дональда Трампа. Однако, по словам эксперта, пока речь идёт скорее об эскалации, чем о полномасштабной "войне".

"Вашингтон намеренно повышает ставки, используя тарифы как инструмент давления перед торговыми переговорами. Если Пекин ответит зеркально, конфликт может быстро выйти за рамки тарифов, охватив инвестиции, финансы и технологические цепочки", — пояснил Нуржума.

По мнению политолога, ответ Китая будет многоуровневым — от зеркальных пошлин до ограничений на экспорт редкоземельных металлов и диверсификации внешней торговли.

"Пекин, вероятно, активизирует связи с Азией, Африкой и Евразией, а также подаст жалобы в ВТО. Китай продолжит использовать дипломатические каналы, чтобы заручиться поддержкой развивающихся стран и представить себя стороной, выступающей за открытую и справедливую торговлю", — отметил он.

Последствия для мировых рынков

Для союзников США и партнёров Китая последствия будут неоднозначными. Европейские и азиатские государства окажутся перед выбором — следовать за Вашингтоном или сохранять прагматичный курс.

"Многие компании уже выражают опасения, что новые тарифы ударят по глобальным цепочкам поставок, повысят себестоимость продукции и создадут риск роста цен. В то же время часть развивающихся стран, таких как Вьетнам, Индонезия, Мексика и Малайзия, может выиграть, став обходными маршрутами для китайских производителей", — добавил эксперт.

Казахстан между рисками и возможностями

Экономист Расул Рысмамбетов считает, что прямого влияния на Казахстан решение США не окажет.

"Это больше элемент торга. Говорить о торговых войнах невозможно, это просто для красоты сказано. Америка — крупнейший инвестор в Китай, а Китай большую часть своей продукции продаёт именно в США. Поэтому речь идёт о временном манёвре. Китайцы вряд ли будут переносить свои предприятия к нам, чтобы попасть на американский рынок. Думаю, года три они потерпят", — говорит спикер.

Однако Ералы Нуржума видит в происходящем и определённые возможности для Казахстана.

"Китай остаётся одним из ключевых торговых партнёров Казахстана, и любое ослабление его экспортных позиций способно повлиять на стоимость импортируемых товаров. В то же время может вырасти интерес к Среднему коридору, соединяющему Китай и Европу через Казахстан. Это создаст условия для роста транзитных доходов и ускорения инфраструктурного развития", — подчеркнул политолог.

Тем не менее эксперт предупреждает и о рисках. Замедление китайской экономики способно сказаться на инвестиционных потоках и совместных проектах в Центральной Азии, а также усилить нестабильность на сырьевых рынках.

"В этих условиях для Казахстана ключевым становится умение сохранять баланс. Наша страна может выступить нейтральным посредником и транзитным хабом, не вовлекаясь напрямую в чужие конфликты. Самая рациональная стратегия — активная диверсификация внешнеэкономических связей, развитие локального производства и укрепление инфраструктуры Среднего коридора", — отметил Нуржума.

По его словам, мировая торговля всё чаще превращается в инструмент политического давления. По мере обострения конкуренции между США и Китаем растёт значение нейтральных игроков.