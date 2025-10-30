Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина, вызвавшая интерес мирового сообщества, вряд ли приведёт к кардинальным изменениям в международных отношениях. Как отметил политолог в комментарии для BAQ.KZ, ожидать дипломатического прорыва не стоит. Диалог, по его словам, останется в рамках обсуждения узких экономических тем.

"Я не думаю, что для мировой политики эта встреча имеет большое значение. Текущая ситуация между двумя странами характеризуется лёгким похолоданием. Та напряжённость, которая возникла ещё при первом президентском сроке Трампа, сохранилась и в период Байдена. Единственным конструктивным посылом тогда была мысль, что конкуренция между странами не должна перерастать в соперничество, но она так и не получила развития", — пояснил политолог Замир Каражанов.

Экономика вместо политики

По мнению Каражанова, нынешние переговоры не связаны с попыткой нормализации политических отношений между США и Китаем. Речь идёт скорее о прагматичных экономических вопросах, где стороны пытаются найти общий язык.

"Встреча прошла за закрытыми дверями, где стороны обсуждали конкретные проблемы, в том числе чувствительные темы вроде редкоземельных металлов. Американская сторона стремится иметь доступ к этим ресурсам, поскольку они необходимы для автомобильной промышленности, электроники и даже военно-промышленного комплекса. Китай же, обладая значительной долей на мировом рынке, может использовать экспорт металлов как инструмент давления", — отметил политолог.

Он добавил, что в фокусе переговоров остаются также вопросы тарифов, по которым стороны уже несколько раз не смогли достичь договорённостей.

"Трамп не раз переносил окончательные решения по тарифам, но с Китаем до сих пор не удалось выработать общий механизм. Это говорит о том, насколько тяжело США и Китай договариваются и насколько принципиальны их позиции. Возможно, именно по итогам этой встречи лидеры примут окончательное решение по тарифной политике, что станет ключевым результатом переговоров", — подчеркнул Каражанов.

"Совместная ответственность" — сигнал, а не союз

Комментируя заявление Си Цзиньпина о "совместной ответственности Китая и США как ведущих держав", политолог отметил, что этот тезис имеет скорее предупредительный характер и не говорит о сближении сторон.

"Если бы подобное заявление исходило от США, его ценность была бы гораздо меньше, учитывая изменчивую риторику Трампа. Но со стороны Китая это сигнал, направленный на предотвращение дальнейшей эскалации. Речь идёт не о военной или политической сфере, а об экономической ответственности двух стран за состояние мировой экономики", — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что экономическая ситуация в мире остаётся нестабильной — проблемы наблюдаются как в США, так и в Китае.

"У Китая есть сложности с внутренними долгами и рынком недвижимости, а у США — с тарифной политикой и давлением на союзников. Поэтому заявление о совместной ответственности скорее означает стремление не обрушить глобальные рынки, чем построить политическое партнёрство", — отметил Каражанов.

Глобальные риски и влияние на Центральную Азию

По мнению эксперта, исход переговоров прежде всего отразится на двух странах, но косвенно затронет и другие регионы, включая Казахстан и Центральную Азию.

"Для Казахстана оптимальный сценарий — если Китай и США договорятся. Китай — наш крупный экономический партнёр, инвестор и участник инициативы “Один пояс — один путь”. Если китайская экономика сохранит темпы роста, это напрямую скажется на нашем регионе, на экспорте, логистике и инвестициях", — отметил политолог.

Он подчеркнул, что Центральная Азия остаётся важным участком Срединного коридора между Китаем и Европой, и любое усиление торговых связей между Пекином и Брюсселем создаёт возможности для Казахстана.

"Мы заинтересованы в стабильных отношениях между Китаем и США, поскольку напряжённость неизбежно отражается на мировой экономике. Если стороны смогут снять хотя бы часть тарифного давления, это даст импульс развитию торговли и инвестиций в регионе", — добавил Каражанов.

По словам политолога, Казахстан придерживается стратегии нейтралитета и не намерен вовлекаться в противостояние между Вашингтоном и Пекином.

"У нас есть соглашения с Китаем, предусматривающие недопущение действий, наносящих ущерб китайской стороне. Поэтому сценарий давления на Центральную Азию со стороны США маловероятен. Для нас важно, чтобы стороны хотя бы снизили уровень напряжённости и сделали ситуацию предсказуемой", — подчеркнул эксперт.

По оценке Каражанова, нынешние переговоры вряд ли изменят архитектуру международных отношений, но могут стать индикатором уровня доверия между Вашингтоном и Пекином.