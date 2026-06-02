США и КНР провели совместные консультации по вопросам безопасности
Встреча проходила с 28 по 29 мая на Гавайях.
Сегодня 2026, 00:49
83Фото: Pixabay.com
Китай и США провели обмен мнениями по вопросам безопасности в воздушном и морском пространстве.
Как передает Reuters, об этом говорится в заявлении ВМС КНР.
Переговоры, которые были проведены между сторонами, в заявлении обозначили как "откровенные и конструктивные".
Отмечается, что встреча проходила с 28 по 29 мая на Гавайях в рамках механизма военно-морских консультаций. Стороны обсудили меры по снижению рисков инцидентов и укреплению каналов коммуникации, чтобы избежать просчетов и повысить уровень взаимодействия.
