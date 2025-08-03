США и страны НАТО разрабатывают новую систему военной поддержки Украины, предусматривающую регулярные поставки вооружений от европейских союзников, передает BAQ.KZ со ссылкой на Deutsche Welle. Согласно плану, приоритетное вооружение будет передаваться Украине в виде стандартных пакетов, каждый из которых оценивается примерно в 500 миллионов долларов.



Новый механизм направлен на усиление предсказуемости и устойчивости помощи, а также на более тесную координацию поставок внутри альянса, сообщает издание. По данным СМИ, такой подход должен обеспечить Киеву бесперебойное снабжение необходимыми ресурсами на фоне затяжного конфликта.

Инициатива разрабатывается на фоне замедления американской помощи из-за внутриполитических разногласий, а также растущей необходимости в более системном подходе к военной поддержке Украины.