США и Украина начали переговоры по урегулированию конфликта в Женеве
Стороны обсуждают ключевые шаги мирного плана Вашингтона.
В Женеве стартовали переговоры между делегациями США и Украины, посвящённые поиску путей урегулирования конфликта, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.
По его словам, предыдущие раунды консультаций были "продуктивными", и по ряду вопросов сторонам "удалось прийти к окончательным договорённостям".
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинская делегация начала встречи с представителями США и европейских стран для обсуждения шагов по прекращению боевых действий. Ранее агентство сообщало, что Вашингтон и Киев намерены согласовать оставшиеся детали американского проекта мирного плана.
При этом лидеры стран ЕС накануне заявили о несогласии с некоторыми пунктами предложенного Вашингтоном документа и настаивают на его доработке. По данным Bild, в Германии инициатива США вызвала серьёзную обеспокоенность, и Берлин уже начал разрабатывать дипломатические контрмеры.
