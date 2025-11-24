В Женеве стартовали переговоры между делегациями США и Украины, посвящённые поиску путей урегулирования конфликта, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

По его словам, предыдущие раунды консультаций были "продуктивными", и по ряду вопросов сторонам "удалось прийти к окончательным договорённостям".

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинская делегация начала встречи с представителями США и европейских стран для обсуждения шагов по прекращению боевых действий. Ранее агентство сообщало, что Вашингтон и Киев намерены согласовать оставшиеся детали американского проекта мирного плана.

При этом лидеры стран ЕС накануне заявили о несогласии с некоторыми пунктами предложенного Вашингтоном документа и настаивают на его доработке. По данным Bild, в Германии инициатива США вызвала серьёзную обеспокоенность, и Берлин уже начал разрабатывать дипломатические контрмеры.