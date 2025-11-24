Киев и Вашингтон завершили раунд продуктивных переговоров в Женеве — подготовлена обновлённая рамка мирного соглашения по Украине, передает BAQ.kz со ссылкой на DW.

Украина и США заявили о подготовке обновлённого рамочного документа по достижению мира в Украине. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайтах Белого дома и Офиса президента Украины.

Переговоры прошли в Женеве, где делегации двух стран "синхронно и продуктивно" согласовали доработанный вариант документа. При этом сам текст пока не обнародован.

В заявлении подчёркивается: будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и гарантировать "устойчивый и справедливый мир".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и госсекретарь США Марко Рубио отметили, что консультации прошли успешно и стороны договорились продолжить работу над документом "в ближайшие дни", а также тесно сотрудничать с европейскими партнёрами.

Публикации самого мирного плана пока ожидается — детали остаются за закрытыми дверями.