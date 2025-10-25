США и Япония готовятся подписать соглашение о стратегическом сотрудничестве в области искусственного интеллекта (ИИ) и беспроводных технологий нового поколения — 6G. Об этом сообщила японская газета Nikkei, передает BAQ.KZ.

Подписание документа ожидается во время визита президента США Дональда Трампа в Японию, который начнется 27 октября. В рамках соглашения стороны планируют совместно развивать и экспортировать передовые технологии, а также создавать телекоммуникационную инфраструктуру в третьих странах, прежде всего в государствах глобального Юга.

Как отмечает Nikkei, одним из ключевых направлений сотрудничества станет противодействие технологическому влиянию Китая и укрепление позиций Вашингтона и Токио в сфере цифровых инноваций.

В ходе визита, который продлится с 27 по 29 октября, Дональд Трамп проведет переговоры с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити и встретится с императором Нарухито. Это станет первым визитом американского лидера в Японию в рамках его второго президентского срока.