АО "Самрук-Қазына" совместно с инвестиционной компанией Ashmore через дочернюю структуру Ashmore Healthcare International объявили о планах создания первой в Казахстане западной брендированной многопрофильной клиники, которая станет медицинским хабом Центральной Азии, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

Общий объем инвестиций в проект составляет около 150 миллионов долларов. Новый госпиталь будет работать в партнерстве с одним из глобальных клинических партнеров Ashmore, что позволит внедрять передовые медицинские технологии и новейшие научные разработки в здравоохранении региона.

"Фонд высоко ценит возможность интегрировать проверенные знания и опыт Ashmore и их американского клинического партнёра в сектор здравоохранения Казахстана. Эта инициатива будет способствовать принятию передовых международных стандартов в области здравоохранения", - отметил председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов.

Генеральный директор Ashmore Group plc Марк Кумбс отметил, что "Ashmore привержена поддержке устойчивого развития Казахстана в различных секторах.

Мы высоко ценим наше партнерство и рады совместно с "Самрук-Қазына" создать региональный центр, который предложит высококачественные медицинские услуги в Казахстане", - подчеркнул Генеральный директор Ashmore Group plc Марк Кумбс.

Параллельно национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук" и американская инвестиционная компания Cove Capital объявили о создании совместного предприятия для разработки одних из крупнейших неосвоенных месторождений вольфрама в мире — Северного Катпара и Верхнего Кайракты. Объем инвестиций в проект оценивается примерно в 1,1 миллиарда долларов. Документ был подписан на полях саммита C5+1 в Вашингтоне главой "Тау-Кен Самрук" Нариманом Абсаметовым и генеральным директором Cove Capital Пини Алтхаусом.

Начаты подготовительные работы по составлению окончательного технико-экономического обоснования проекта Северный Катпар, включая мощности по первичной переработке вольфрама в Казахстане для производства паравольфрамата аммония — исходного сырья для специализированных металлических изделий, таких как порошки и износостойкие детали. Общие запасы двух месторождений по стандарту JORC составляют 410 тысяч тонн, что делает их одними из крупнейших в мире. Реализация проекта станет важным шагом в развитии отечественной горнодобывающей отрасли и укреплении технологической базы страны.

Cove Capital, основанная в 2015 году, специализируется на инвестициях в биофармацевтику, возобновляемые источники энергии и горнодобывающую промышленность, а её головной офис находится в США.