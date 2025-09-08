США изменили правила подачи на визы: россиянам придётся ехать в Астану или Варшаву
В России выдача виз приостановлена.
Госдепартамент США объявил о новых правилах выдачи неиммиграционных виз, передает BAQ.KZ со ссылкой на Deutsche Welle. Теперь граждане обязаны подавать документы только в стране гражданства или постоянного проживания.
Для 17 стран, где выдача виз приостановлена, назначены отдельные консульства. Так, россияне смогут обращаться только в посольства США в Астане и Варшаве, белорусы — в Варшаве и Вильнюсе, украинцы — в Варшаве и Кракове.
Ранее туристические визы категории B1/B2 можно было оформлять в любой стране. Уже назначенные собеседования отменять не будут. Ограничения не касаются дипломатических и служебных виз, а также поездок в рамках соглашения о штаб-квартире ООН. Исключения возможны лишь по гуманитарным причинам, вопросам медицины или внешней политики.
