США изменят правила пребывания для иностранных студентов и журналистов

Министерство внутренней безопасности США утвердило изменения в порядке пребывания в стране иностранных студентов, участников программ культурного обмена и представителей зарубежных средств массовой информации. Об этом сообщает Reuters.

Согласно опубликованному в Федеральном реестре США уведомлению, вместо действующей системы, при которой срок пребывания зависит от продолжительности обучения, участия в программе обмена или работы в американском представительстве иностранного СМИ, планируется ввести фиксированный срок действия виз.

В ведомстве отметили, что новое правило еще должно пройти процедуру рассмотрения в Конгрессе США. После этого будет определена дата его вступления в силу.

Ожидается, что изменения затронут иностранных граждан, прибывающих в США по студенческим, обменным и журналистским визам.