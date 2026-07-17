США изменят правила пребывания для иностранных студентов и журналистов
Для ряда категорий иностранцев планируют установить фиксированный срок действия виз.
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Министерство внутренней безопасности США утвердило изменения в порядке пребывания в стране иностранных студентов, участников программ культурного обмена и представителей зарубежных средств массовой информации. Об этом сообщает Reuters.
Согласно опубликованному в Федеральном реестре США уведомлению, вместо действующей системы, при которой срок пребывания зависит от продолжительности обучения, участия в программе обмена или работы в американском представительстве иностранного СМИ, планируется ввести фиксированный срок действия виз.
В ведомстве отметили, что новое правило еще должно пройти процедуру рассмотрения в Конгрессе США. После этого будет определена дата его вступления в силу.
Ожидается, что изменения затронут иностранных граждан, прибывающих в США по студенческим, обменным и журналистским визам.
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