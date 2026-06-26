США могут одобрить продажу Турции авиационных двигателей на $700 млн

Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс о намерении выдать экспортную лицензию на поставку Турции авиационных двигателей General Electric общей стоимостью более $700 млн. Об этом сообщает Reuters.

Согласно уведомлению Госдепартамента от 24 июня, решение принято с учетом политических, военных, экономических, правозащитных факторов, а также вопросов контроля над вооружениями.

Планируется, что двигатели будут использоваться при создании турецкого истребителя пятого поколения KAAN. По данным Reuters, возможная сделка рассматривается Вашингтоном как важный политический сигнал в адрес Анкары накануне саммита НАТО, а президент США Дональд Трамп считает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана одним из ключевых союзников.

Вместе с тем инициатива вызвала критику со стороны ряда демократов. Конгрессмен Крис Паппас заявил, что США не должны поощрять правительство Эрдогана, пока Турция, по его мнению, нарушает американские законы и угрожает союзникам Вашингтона. Конгрессвумен Дина Тайтус также предупредила, что внесет резолюцию о несогласии, если администрация продолжит продвигать сделку.

Турция была исключена из программы F-35 после приобретения российских зенитных ракетных комплексов С-400 в 2019 году. Впоследствии США ввели санкции против Анкары, а Конгресс запретил продажу Турции истребителей F-35 до тех пор, пока российские системы ПВО остаются на вооружении страны.