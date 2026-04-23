США на месяц продлили смягчение санкций на нефть России и Ирана

Соединенные Штаты приняли решение продлить на 30 дней действие послаблений санкций, касающихся морских поставок нефти из России и Ирана. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент во время слушаний в Сенате, передает BAQ.KZ со ссылкой на The Times of Israel.

По его словам, мера была принята по просьбе ряда государств, столкнувшихся с дефицитом топлива на фоне ограничений в Ормузском проливе. Запросы поступили примерно от десяти стран в ходе недавних встреч Международный валютный фонд и Всемирный банк.

Ранее глава Минфина США заявлял, что не планирует продлевать данные послабления, однако текущая ситуация на энергетическом рынке вынудила пересмотреть это решение.

Продление временных исключений направлено на стабилизацию поставок топлива и снижение рисков для стран, зависящих от импорта энергоресурсов.