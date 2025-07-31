США начнут добычу нефти в Пакистане - Трамп
Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.
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Президент США Дональд Трамп сообщил о заключении нового соглашения с Пакистаном, предусматривающего совместную разработку нефтяных месторождений, передает BAQ.KZ. со ссылкой на "РИА Новости".
Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social 30 июля.
"Мы только что заключили соглашение с Пакистаном, согласно которому Пакистан и США будут совместно разрабатывать их огромные нефтяные месторождения. Сейчас мы выбираем нефтяную компанию, которая возглавит это партнёрство. Кто знает, может быть, когда-нибудь они начнут продавать нефть Индии!", — написал Трамп.
Также он добавил, что в тот же день в Белом доме ожидается визит торговой делегации из Южной Кореи. С ними планируется обсудить возможное снижение действующих 25-процентных торговых пошлин.
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