Президент США Дональд Трамп сообщил о заключении нового соглашения с Пакистаном, предусматривающего совместную разработку нефтяных месторождений, передает BAQ.KZ. со ссылкой на "РИА Новости".

Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social 30 июля.

"Мы только что заключили соглашение с Пакистаном, согласно которому Пакистан и США будут совместно разрабатывать их огромные нефтяные месторождения. Сейчас мы выбираем нефтяную компанию, которая возглавит это партнёрство. Кто знает, может быть, когда-нибудь они начнут продавать нефть Индии!", — написал Трамп.

Также он добавил, что в тот же день в Белом доме ожидается визит торговой делегации из Южной Кореи. С ними планируется обсудить возможное снижение действующих 25-процентных торговых пошлин.