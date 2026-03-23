США ускорили процесс переброски подразделений Корпуса морской пехоты и Военно-морских сил на Ближний Восток с целью взятия под контроль иранского острова Харк, передает BAQ.KZ со ссылкой на газету The Jerusalem Post.

По информации издания, высокопоставленные американские чиновники в последние дни сообщили своим коллегам в Израиле и других странах, что у Вашингтона, возможно, не останется иного выбора, кроме как начать наземную военную операцию по захвату острова Харк.

Один из американских чиновников подтвердил газете The Jerusalem Post, что армия США ускоряет переброску на Ближний Восток тысяч морских пехотинцев и военнослужащих флота.

Ранее Axios сообщал, что администрация США рассматривает варианты захвата или изоляции острова Харк - основного узла экспорта иранской нефти. По данным портала, Вашингтон надеется таким образом заставить Иран "открыть" Ормузский пролив.