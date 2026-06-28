США нанесли новые авиаудары по военным объектам Ирана

Военно-воздушные силы США нанесли новые удары по военной инфраструктуре Ирана. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

По информации американской стороны, операция стала ответом на атаки, которые, как утверждается, Иран совершил против коммерческих судов в регионе. В ходе авиаударов были поражены объекты военной разведки, системы связи и противовоздушной обороны, склады беспилотников, а также средства, предназначенные для постановки морских мин.

В CENTCOM заявили, что ранее иранский беспилотник атаковал нефтяной танкер M/T Kiku, следовавший под флагом Панамы. По данным командования, на борту судна находилось более 2 млн баррелей нефти.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран также применил не менее четырех ударных беспилотников против контейнеровоза Ever Lovely, который проходил через Ормузский пролив под флагом Сингапура.

Официальной реакции иранской стороны на сообщения о новых авиаударах пока не поступало.