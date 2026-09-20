США нанесли удар по лодке с подозреваемыми в наркоторговле в Карибском море

Вооружённые силы США нанесли удар по лодке, которая, предположительно, использовалась для перевозки наркотиков в Карибском море. В результате атаки погибли четыре человека.

Как сообщили в Южном командовании ВС США, судно двигалось по установленным маршрутам наркотрафика в Карибском море.

По данным американского командования, разведка располагала информацией о причастности лодки к незаконной перевозке наркотиков.