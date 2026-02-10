В восточной части Тихого океана американские вооруженные силы нанесли удар по судну, которое, по их данным, было задействовано в наркотрафике. Об этом сообщило Южное командование ВС США по Латинской Америке и Карибскому бассейну, передает BAQ.kz со ссылкой на DW.

По заявлению военных, разведка установила, что судно следовало по маршрутам, традиционно используемым наркоторговцами, и участвовало в незаконных перевозках. В результате атаки погибли двое находившихся на борту людей, еще один выжил. Американское командование заявило, что уведомило береговую охрану США для организации спасения уцелевшего.

Этот удар стал третьим подобным случаем с 3 января, когда США провели операцию по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, обвинив их в причастности к наркотерроризму и контрабанде кокаина. Оба обвиняемых свою вину отрицают.

С сентября 2025 года ВС США заявляют о десятках атак на суда в Тихом океане и Карибском бассейне, которые, по их мнению, использовались для перевозки наркотиков. По данным американских военных, в ходе этих операций погибли не менее 130 человек.

При этом администрация США пока не представила публичных доказательств того, что все погибшие действительно были причастны к наркоторговле. Критики называют подобные удары внесудебными казнями и указывают на возможные нарушения норм международного права.