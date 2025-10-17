Американские военные вновь нанесли удар по судну в Карибском море, которое, по их данным, перевозило наркотики, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Среди экипажа впервые обнаружены выжившие, хотя точное число пострадавших пока не раскрывается. Анонимный чиновник пояснил, что такие операции США проводят в рамках борьбы с наркотеррористическими группировками, действующими из Венесуэлы.

Ранее все подобные суда полностью уничтожались, и сообщения о выживших не поступали, отметил источник.

Эти удары происходят на фоне значительного наращивания военного присутствия США в Карибском бассейне — с привлечением ракетных эсминцев, истребителей F-35, атомной подводной лодки и около 6,5 тысяч военнослужащих — в условиях растущего напряжения с венесуэльским правительством.