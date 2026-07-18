США нанесли удары по двум провинциям Ирана: есть погибшие

Власти Ирана заявили о новых ударах США по южным регионам страны. По данным местных официальных лиц, атаки были зафиксированы в провинциях Бушер и Хормозган.

Как сообщает Al Jazeera, заместитель главы администрации провинции Бушер по политическим и социальным вопросам Эхсан Джаханиян сообщил, что американские военные нанесли удар по району в уезде Дашти, а также по городу Чогхадак.

По его словам, в результате взрыва в провинции Бушер погибших и пострадавших нет.

Вместе с тем представитель провинции Хормозган Ахмад Моради сообщил агентству Tasnim, что за последние две ночи в результате американских ударов по югу Ирана погибли не менее семи человек.

Другие подробности произошедшего пока не приводятся.