Об этом во вторник рассказала Посол Украины в США Ольга Стефанишина на брифинге, посвященном четвертой годовщине начала военной операции России, в посольстве Украины в Вашингтоне, передает BAQ.KZ со ссылкой на СNN

Она отметила, что администрация президента США Дональда Трампа предупредила правительство Украины о том, что ее удары по российскому нефтеперерабатывающему объекту на Черном море в конце прошлого года повлияли на американские инвестиции в Казахстан.

– Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на некоторые американские инвестиции, осуществляемые через Казахстан. И мы слышали от Государственного департамента, что нам следует воздерживаться от, знаете ли, нападок на американские интересы, — заявила посол Ольга Стефанишина на брифинге.

Стефанишина отметила, что получила демарш, то есть официальное дипломатическое уведомление, от Государственного департамента США по этому вопросу.