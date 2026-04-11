США впервые с начала конфликта провели корабли через Ормузский пролив
Событие произошло на фоне продолжающихся переговоров между США и Ираном.
Вчера 2026, 23:47
243Фото: Istockphoto
Несколько кораблей Военно-морских сил США впервые с начала обострения ситуации на Ближнем Востоке прошли через Ормузский пролив — один из самых стратегически важных морских маршрутов в мире, передает BAQ.kz со ссылкой на РБК.
Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
По его словам, это первый подобный проход американских военных кораблей через пролив с момента начала конфликта.
Иран заранее не был уведомлён о движении кораблей, уточняет журналист.
По данным иранского агентства Fars, речь также идёт об американском эсминце, который вышел из порта Фуджейра и направился в сторону пролива.
