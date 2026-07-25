США объявили о новых импортных пошлинах для 60 стран, включая Казахстан

Ставки составят от 10% до 12,5% и, как заявили в Вашингтоне, связаны с недостаточными мерами этих стран по борьбе с принудительным трудом. По данным офиса торгового представителя США Джеймисона Грира, повышенные тарифы затронут отдельные товары из Евросоюза, а также импорт из Казахстана, России и Китая, для которых установлена ставка 12,5%.

Для продукции из ЕС, Тайваня, Японии, Южной Кореи и Швейцарии пошлина составит 10% или 12,5% с учетом уже действующих торговых тарифов. Правовым основанием для введения новых сборов стала статья 122 Закона о торговле 1974 года. Она позволяет администрации США вводить дополнительные импортные пошлины до 15% на срок не более 150 дней. Для продления действия этих мер потребуется одобрение Конгресса.

Ранее, в феврале, Верховный суд США признал незаконными предыдущие пошлины, введенные администрацией Трампа против десятков торговых партнеров, включая страны Евросоюза. Суд пришел к выводу, что президент превысил свои полномочия, применив законодательство о чрезвычайном положении в качестве основания для введения тарифов. В результате федеральные власти обязаны вернуть импортерам миллиарды долларов, взысканных в виде этих пошлин.