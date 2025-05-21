США объявили о создании новой модификации ядерной бомбы свободного падения - B61-13, передает BAQ.KZ Об этом сообщил министр энергетики Крис Райт на производственном комплексе Pantex в Амарилло (штат Техас), где производится американское ядерное оружие. Новость опубликована на официальном сайте Национального управления ядерной безопасности (NNSA).

Разработка B61-13 завершена досрочно, и по словам представителей NNSA, это оружие стало одной из самых быстро созданных и введённых в строй ядерных систем с момента окончания холодной войны. Новая модификация представляет собой дальнейшее развитие семейства бомб B61, которые находятся на вооружении США с 1960-х годов, и в отличие от своих предшественников, B61-13 имеет усовершенствованные технические характеристики и повышенную точность.

Как подчёркивают в американском ядерном ведомстве, B61-13 должна стать ответом на меняющуюся стратегическую обстановку и требования современной обороны. При этом разработка новой бомбы проводится в рамках политики продления срока службы существующего арсенала, без наращивания общего количества ядерных зарядов.

Анонс появления B61-13 уже вызвал обеспокоенность среди экспертов по международной безопасности, поскольку свидетельствует об активизации модернизации ядерных вооружений в эпоху растущей геополитической напряжённости.