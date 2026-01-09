Президент США Дональд Трамп может уже на следующей неделе объявить о создании "Совета мира", который будет управлять сектором Газа, передает BAQ.KZ со ссылкой на Анадолу.

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники из числа должностных лиц.

Как ожидается, глава Белого объявит об этом в рамках реализации второго этапа плана по прекращению огня в Газе.

Согласно публикации, в упомянутый орган, возглавлять который будет сам Трамп, войдут "около 15 мировых лидеров".

Под контролем совета будет функционировать "палестинское технократическое правительство", а также осуществляться "процесс восстановления" сектора Газа.

По данным портала, в этот орган, как ожидаются, войдут представители Великобритании, Германии, Египта, Италии, Катара, Саудовской Аравии, Турции, Франции. Представителем "Совета мира" в секторе Газа будет бывший специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов.

В целом с момента вступления в силу режима прекращения огня в Газе погибло 424 мирных жителя, еще 1199 получили ранения, а из-под завалов удалось извлечь тела 685 человек.

Общее число погибших в результате атак Израиля на сектор Газа, начавшихся в октябре 2023 года, возросло до 71 395, а раненых — до 171 287.

При этом ХАМАС заявил, что будет содействовать передаче управления сектором Газа независимому комитету.

В своем письменном заявлении пресс-секретарь движения Хазим Касым отметил: "ХАМАС ожидает создания независимого комитета по управлению, который будет охватывать все районы Газы и одобрен ХАМАС и другими группами".

По его словам, ХАМАС приложит все усилия для облегчения процесса передачи власти и работы комитета. Пресс-секретарь подчеркнул, что движение ранее приняло решение не участвовать в административных реформах в секторе Газа.

Заявление Касыма было распространено после того, как газета Times of Israel сообщила, что президент США Дональд Трамп, несмотря на возражения Израиля, на следующей неделе объявит о втором этапе плана "по прекращению войны в секторе Газа".

Times of Israel утверждает, что после месячной задержки Трамп на следующей неделе объявит о создании "Совета мира" и других органов, ответственных за управление сектором Газа.

Президент США Дональд Трамп объявил 9 октября, что Израиль и ХАМАС одобрили первый этап плана соглашения о прекращении огня в секторе Газа в ходе продолжавшихся переговоров в Египте.

Соглашение, подписанное в Египте, вступило в силу 10 октября с одобрения правительства Израиля.

Израильская армия продолжает совершать атаки на палестинцев под различными предлогами, вопреки действующему соглашению о прекращении огня в секторе Газа.