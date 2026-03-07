США одобрили продажу Израилю 12 тыс. авиабомб на $151,8 млн
Часть боеприпасов будет поставлена из имеющихся резервов США.
Сегодня 2026, 09:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 09:02Сегодня 2026, 09:02
173Фото: Report
Государственный департамент США одобрил сделку по продаже Израилю 12 тыс. авиационных бомб BLU-110 весом 1 тыс. фунтов (около 454 кг). Об этом говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства, передает BAQ.KZ.
Стоимость контракта составляет $151,8 млн. Сделка также предусматривает оказание инженерных, логистических и технических услуг со стороны американских подрядчиков.
"Госсекретарь Марко Рубио определил и предоставил подробное обоснование того, что существует чрезвычайная ситуация, требующая немедленной продажи правительству Израиля указанных оборонных товаров и услуг в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов", - отмечается в документе.
Самое читаемое
- В "Астана-РЭК" прокомментировали странную вспышку в небе над столицей
- ВИЧ в Казахстане: где живёт больше всего носителей инфекции - свежая статистика от Минздрава
- Военнослужащий погиб при эксплуатации военной техники в области Абай
- Мы были готовы к этой войне даже больше, чем к предыдущей – МИД Ирана
- Почти 100 лет печёт хлеб: история одного предприятия в СКО