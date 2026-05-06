США остановили операцию в Персидском заливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция «Свобода», связанная с сопровождением судов в Персидском заливе, будет временно приостановлена, передает BAQ.kz со ссылкой на BBC.

По его словам, это сделано для оценки возможности заключения мирного соглашения с Ираном.

Трамп отметил, что решение принято после просьб Пакистана, выступающего посредником в переговорах, а также ряда других стран.

По словам президента, приостановка связана с «значительными военными успехами» и прогрессом в переговорах с Тегераном. Он подчеркнул, что операция будет остановлена лишь на короткое время, чтобы понять, удастся ли достичь соглашения.

Иранская сторона заявила, что готова обсуждать только «справедливое и всеобъемлющее соглашение». Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи после встречи с главой МИД Китая Ван И в Пекине.

Иранские государственные СМИ расценили приостановку операции как «отступление» США, связанное с неудачами в попытках повлиять на ситуацию в регионе.

При этом Арагчи не стал напрямую комментировать решение Вашингтона о временной приостановке операции, однако подчеркнул, что Иран будет защищать свои интересы в ходе любых переговоров.