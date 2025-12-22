Администрация США отзывает несколько десятков высокопоставленных дипломатов с посольских должностей в 29 странах. Как сообщило 22 декабря агентство AP со ссылкой на источники в Госдепартаменте, большинство из этих дипломатов были назначены в период президентства Джо Байден и в ближайшее время будут заменены чиновниками, считающимися более лояльными нынешнему главе Белого дома Дональд Трамп, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

В середине декабря представители американских дипмиссий в 29 странах получили письма об истечении их полномочий в январе. Наибольшее число отзывов приходится на страны Африки, включая Бурунди, Камерун, Кабо-Верде, Габон, Кот-д’Ивуар, Мадагаскар, Маврикий, Нигер, Нигерию, Руанду, Сенегал, Сомали и Уганду. Перестановки также затронут государства Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Фиджи, Лаос, Маршалловы Острова, Папуа — Новую Гвинею, Филиппины и Вьетнам, а также ряд европейских стран — Армению, Северную Македонию, Черногорию и Словакию. Кроме того, замены ожидаются в Алжире, Египте, Непале, Шри-Ланке, Гватемале и Суринаме.

В Госдепартаменте США отказались комментировать конкретные отзывы послов, подчеркнув, что подобная практика является стандартной для любой президентской администрации. В ведомстве напомнили, что срок службы американских послов определяется президентом и, как правило, составляет от трёх до четырёх лет. Отзываемым дипломатам, как отмечается, предложат другие назначения в Вашингтоне.

В Госдепартаменте также указали, что президент США вправе назначать на посольские должности лиц, разделяющих курс Белого дома и актуальные приоритеты внешней политики, сформулированные администрацией Трампа под лозунгом "Америка превыше всего".

Это уже не первая волна кадровых изменений в американском дипломатическом корпусе в 2025 году. После вступления в должность Дональд Трамп подписал указ о реструктуризации Госдепартамента, в результате которой были отозваны послы и уволены сотрудники, занимавшиеся вопросами климата, прав человека, демократических институтов и гендерного равенства.

Летом 2025 года стало известно, что Госдепартамент запретил американским дипломатам публично высказываться о состоянии демократии в странах пребывания, включая оценку честности выборов и работы демократических институтов. Такие комментарии были оставлены в компетенции официальных представителей ведомства и госсекретаря США Марко Рубио.

При этом Дональд Трамп и его администрация продолжают активно комментировать ситуацию с демократией в ряде европейских стран, в том числе в Германии, Франции и Румынии, обвиняя их власти в ограничении свободы слова под предлогом борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями.