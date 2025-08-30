Госдепартамент США аннулировал визы ряда официальных лиц Палестинской автономии и Организации освобождения Палестины, приостановив также программу приема раненых из Газы на лечение в США, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Euronews. Эти меры приняты в преддверии ежегодного заседания Генассамблеи ООН и объясняются обязательством Вашингтона "не награждать терроризм".

Решение о визовых ограничениях подписал госсекретарь Марко Рубио. В ведомстве уточнили, что новые заявки от палестинских чиновников также отклоняются. Исключения сделаны для представителей миссии ПА при ООН, чтобы они могли продолжать работу в Нью-Йорке. Пресс-служба Госдепартамента подчеркнула, что меры направлены на привлечение ООП и ПА к ответственности за "невыполнение обязательств и подрыв перспектив мира".

Палестинские официальные лица уже прокомментировали решение. Посол Палестины в ООН Рияд Мансур заявил, что ознакомился с решением и оценит его последствия, добавив, что президент Махмуд Аббас возглавит делегацию на Генассамблее, как и в предыдущие годы, а 22 сентября примет участие в встрече высокого уровня, посвященной вопросу о двух государствах.