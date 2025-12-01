США предоставят Институту ядерной физики в Алматы учебный симулятор для подготовки специалистов по малым модульным реакторам (ММР), передает BAQ.KZ. Проект реализуется в рамках программы FIRST Государственного департамента США. Как сообщили в Государственный департамент США, симулятор будет использоваться для обучения и станет региональным центром подготовки кадров по безопасному внедрению технологий ММР в странах Центральной Азии.

Оборудование поставят американские компании Holtec International и WSC Inc., реализацию проекта обеспечит Международный научно-технический центр. Одновременно США запускают в Казахстане технико-экономическое обоснование возможного строительства малых модульных реакторов. Исследование должно определить перечень американских ММР, которые могут быть размещены на потенциальных площадках в стране. Проект проводится при участии инжиниринговой компании Sargent & Lundy.

Казахстан является участником программы FIRST с 2022 года и стал её первым партнёром в Центральной Азии. Программа направлена на развитие гражданской ядерной энергетики и внедрение малых модульных реакторов с соблюдением международных стандартов ядерной безопасности, физической защиты и нераспространения.