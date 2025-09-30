Белый дом заявил, что Израиль и ХАМАС близки к заключению рамочного соглашения о прекращении войны в Газе. Об этом сообщила пресс-секретарь Кэролайн Левитт, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild.

По её словам, президент США Дональд Трамп обсудит ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также проведёт переговоры с руководством Катара, выступавшим посредником в контактах с ХАМАС.

"Чтобы достичь разумного соглашения для обеих сторон, обе стороны должны немного уступить", — отметила Левитт. Сам Трамп в интервью Axios заявил, что переговоры находятся "на завершающей стадии".

Схожую позицию озвучил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Он подчеркнул, что благодаря усилиям США решение конфликта "близко", и призвал стороны "найти смелость сделать последний решающий шаг".

По словам Вадефуля, война должна быть прекращена, а заложники возвращены их семьям. В качестве основы для долгосрочного урегулирования Германия рассматривает создание палестинского государства, при этом исключая участие ХАМАС в его политической жизни.