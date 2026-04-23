США перехватили и перенаправили иранские нефтяные танкеры в азиатских водах

Военно-морские силы США перехватили как минимум три нефтяных танкера под иранским флагом в азиатских водах и изменили их курс. Об этом сообщили источники в судоходной отрасли и сфере морской безопасности, передает BAQ.kz со ссылкой на Reuters.

По их данным, суда находились в районах, прилегающих к Индии, Малайзии и Шри-Ланке. Вашингтон утверждает, что в рамках морской блокады Ирана уже потребовал от 29 судов развернуться или вернуться в порты.

По информации источников, среди перехваченных судов: супертанкер Deep Sea, частично загруженный нефтью, ранее фиксировался у побережья Малайзии; танкер Sevin вместимостью до 1 млн баррелей, загруженный примерно на 65%; супертанкер Dorena, полностью загруженный около 2 млн баррелей нефти, находился у южного побережья Индии.

Официального комментария со стороны Пентагона на момент публикации не последовало.

Ранее также сообщалось, что США задержали иранское грузовое судно и один нефтяной танкер. В свою очередь, Иран заявил о захвате двух контейнеровозов, пытавшихся покинуть Персидский залив.