США перехватили и потопили судно, связанное с эквадорским наркокартелем
Всех задержанных доставили в Эквадор.
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Военнослужащие США перехватили в восточной части Тихого океана судно, которое, по данным американской разведки, использовалось в интересах эквадорского наркокартеля «Лос-Чонерос». После задержания находившихся на борту людей судно было потоплено, передает Report со ссылкой на Южное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
Американские морпехи и моряки высадились на судно с десантного корабля San Antonio и провели его досмотр. Операция прошла без происшествий.
В CENTCOM сообщили, что операция была проведена совместно с правительством Эквадора.
По данным американской стороны, судно использовалось как плавучая заправочная станция для обеспечения контрабанды наркотиков в международных водах Тихого океана. Разведка США установила его связь с «Лос-Чонерос» — одним из крупнейших наркокартелей Эквадора.
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