США перехватили в Индийском океане еще один танкер, следовавший из Карибского бассейна. Об этом говорится в заявлении Пентагона, размещенном в X, передает BAQ.KZ.

В сообщении отмечается, что американские военные "без каких-либо происшествий провели операцию по досмотру, перехвату и высадке на борт судна Veronica III в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования ВС США".

В Пентагоне заявили, что ВС США преследовали танкер по пути "из Карибского бассейна в Индийский океан". В заявлении не приводятся какие-либо подробности относительно перехваченного судна.