США перенаправили 78 торговых судов с начала морской блокады Ирана
Морская блокада Ирана началась 13 апреля.
Сегодня 2026, 04:05
115Фото: Report
Число коммерческих судов, перенаправленных американскими военными с начала блокады Ирана, достигло 78.
Об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети X.
"78 коммерческих судов были перенаправлены, 4 судна были выведены из строя в целях обеспечения блокады", - говорится в сообщении.
По данным CENTCOM, морская блокада Ирана началась 13 апреля. В командовании заявили о намерении контролировать движение судов, следующих в порты Ирана или покидающих их.
В свою очередь постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани ранее заявил, что действия США в регионе фактически равнозначны пиратству и терроризму.
Напомним, Казахстан направил гуманитарную помощь Ирану.
