США перенаправили 78 торговых судов с начала морской блокады Ирана

Число коммерческих судов, перенаправленных американскими военными с начала блокады Ирана, достигло 78.

Об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети X.

"78 коммерческих судов были перенаправлены, 4 судна были выведены из строя в целях обеспечения блокады", - говорится в сообщении.

По данным CENTCOM, морская блокада Ирана началась 13 апреля. В командовании заявили о намерении контролировать движение судов, следующих в порты Ирана или покидающих их.

В свою очередь постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани ранее заявил, что действия США в регионе фактически равнозначны пиратству и терроризму.

Напомним, Казахстан направил гуманитарную помощь Ирану.