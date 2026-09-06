США перенаправили 92 коммерческих судна в рамках блокады Ирана
Американские военные также вывели из строя три судна и досмотрели еще два корабля.
6 Сентября 2026, 19:13
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6 Сентября 2026, 19:136 Сентября 2026, 19:13
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Силы Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) с момента возобновления морской блокады Ирана перенаправили 92 коммерческих судна.
По данным CENTCOM, американские военные продолжают обеспечивать соблюдение блокады в региональных водах. В операции задействован, в частности, истребитель F-35A ВВС США, который патрулирует акваторию.
Согласно заявлению американского командования, помимо перенаправления судов, военные вывели из строя три корабля и провели досмотр еще двух.
В CENTCOM заявили, что предпринимаемые меры направлены на обеспечение строгого соблюдения установленного режима блокады.
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