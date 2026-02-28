США взяли под свой контроль венесуэльскую нефть и переправляют ее в штат Техас, передает BAQ.KZ.

Как заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу KIII 3 News, Штаты установили контроль над нефтью.

"Несколько месяцев назад мы совершили нападение на Венесуэлу, оно было очень успешным. Мы установили контроль над нефтью, мы тесно сотрудничаем с представителями Венесуэлы и уполномоченным президентом страны. Эта нефть переправляется в Техас", - сказал он.

Напомним, что выступая 24 февраля перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны", американский лидер заявил, что Венесуэла передала США 80 млн баррелей нефти для ее реализации на мировом рынке.