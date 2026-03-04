Администрация президента США Дональда Трампа планирует провести встречу с руководителями крупнейших оборонных компаний страны на фоне необходимости пополнения запасов вооружений после военных операций на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По данным агентства, встреча может состояться в пятницу в Белом доме. На неё приглашены представители ведущих оборонных корпораций США, включая Lockheed Martin и RTX (бывшую Raytheon Technologies), а также других крупных поставщиков вооружений.

Как отмечают источники Reuters, одной из главных тем обсуждения станет ускорение производства вооружений, чтобы восполнить запасы, израсходованные в ходе последних военных операций США в регионе.

Также, по данным агентства, Министерство обороны США может обратиться к Конгрессу с просьбой о выделении дополнительного финансирования — примерно 50 млрд долларов — для покрытия расходов, связанных с операциями на Ближнем Востоке.

Источники Reuters добавили, что администрация Трампа намерена призвать оборонные компании направлять больше ресурсов на расширение производственных мощностей, а не на увеличение выплат акционерам.

Отмечается, что обсуждение проходит на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и растущей потребности США в пополнении своих военных арсеналов.