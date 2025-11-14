Вашингтон официально одобрил планы Южной Кореи по строительству ядерных подводных лодок и выразил поддержку стремлению союзника развивать возможности по обогащению урана и переработке отработанного ядерного топлива, говорится в совместной справке, опубликованной Белым домом в четверг, передает BAQ.KZ со ссылкой на агентство "Ренхап".

Документ отражает итоги двух саммитов, которые президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён и президент США Дональд Трамп провели в августе в Вашингтоне и в прошлом месяце в городе Кенджу в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

"В соответствии с двусторонним соглашением 123 и с учетом требований законодательства США Соединенные Штаты поддерживают процесс, который приведет к обогащению урана и переработке отработанного топлива в Республике Корея для мирных целей", — говорится в документе. Также отмечается: "Соединенные Штаты дали согласие на строительство Республикой Корея атомных ударных подводных лодок".

Соглашение 123, подписанное ранее, ограничивает Южную Корею в области обогащения урана и переработки отработанного топлива, разрешая использование ядерной энергии только в мирных целях. Стремление Сеула изменить условия соглашения связано с необходимостью укрепления энергетической безопасности и сокращения накопленных запасов ядерных отходов, а также с планами приобретения ядерных подводных лодок для военных целей.

"Формальная поддержка США знаменует кульминацию многолетних усилий Южной Кореи по обеспечению стратегических возможностей в ответ на ядерную угрозу со стороны Северной Кореи", — отмечает справка.

В документе также зафиксированы торговые соглашения: США снизят тарифы на автомобили, автозапчасти, древесину и пиломатериалы до 15%, а также установят тариф на фармацевтическую продукцию не выше 15%. В рамках соглашения Южная Корея обязалась инвестировать $150 млрд в судостроительный сектор США и $200 млрд в стратегические инвестиции. При этом страны договорились, что ежегодные расходы Южной Кореи в долларах не будут превышать $20 млрд.

В сфере обороны США подтвердили обязательства по защите союзника, включая "непрерывное" присутствие войск США в Корее (USFK), а также расширенное сдерживание с применением всех возможностей, включая ядерное оружие. Лидеры договорились укреплять сотрудничество через консультативные механизмы, включая ядерную рабочую группу.

Сеул также планирует увеличить оборонные расходы до 3,5% ВВП и закупить вооружение на $25 млрд к 2030 году, а общий вклад в поддержку USFK составит $33 млрд. Достигнута договоренность о продолжении перехода к временному командованию войсками в случае войны (OPCON), которое Южная Корея стремится завершить до конца своего пятилетнего срока в 2030 году.

В документе подчеркивается необходимость расширения обычного сдерживания США против всех региональных угроз, включая Северную Корею, и соблюдение "стратегической гибкости", согласованной ранее в 2006 году, которая предусматривает возможность действий USFK за пределами Корейского полуострова при чрезвычайных ситуациях, связанных с Китаем, включая Тайвань.