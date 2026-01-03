США подтвердили авиаудары по территории Венесуэлы
Соединённые Штаты официально подтвердили нанесение авиаударов по территории Венесуэлы. Как передаёт Report, американские официальные лица сообщили об этом телеканалу Fox News, передаёт BAQ.KZ.
По информации, перед нанесением ударов президент США Дональд Трамп провёл в своей резиденции Мар-а-Лаго экстренное совещание по вопросам национальной безопасности. Детали обсуждений и характер принятых решений не раскрываются.
Ранее сообщалось, что в столице Венесуэлы Каракасе было слышно как минимум семь взрывов. Очевидцы сообщали о работе авиации и взрывах в различных районах города.
Официальные власти Венесуэлы ранее заявили о введении чрезвычайного положения и обвинили Вашингтон в военной агрессии. Ситуация в стране остаётся напряжённой, информация продолжает уточняться.
