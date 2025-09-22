В рамках визита Президента Казахстана в США состоялись ключевые встречи, посвящённые развитию науки и высшего образования, сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, передает BAQ.KZ.

Глава государства провёл переговоры с руководством Смитсоновского института — одного из старейших и крупнейших научно-исследовательских объединений мира.

По информации Саясата Нурбека, в рамках программы "Болашак" казахстанские антропологи, культурологи и историки получат возможность проходить специализированное обучение в этом научном центре. В состав Смитсоновского института входят 21 музей и галерея, 14 научных и образовательных центров, библиотеки и национальный зоопарк.