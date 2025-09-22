США помогут Казахстану реформировать систему тестирования
В рамках визита Президента Казахстана в США состоялись ключевые встречи, посвящённые развитию науки и высшего образования, сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, передает BAQ.KZ.
Глава государства провёл переговоры с руководством Смитсоновского института — одного из старейших и крупнейших научно-исследовательских объединений мира.
По информации Саясата Нурбека, в рамках программы "Болашак" казахстанские антропологи, культурологи и историки получат возможность проходить специализированное обучение в этом научном центре. В состав Смитсоновского института входят 21 музей и галерея, 14 научных и образовательных центров, библиотеки и национальный зоопарк.
"Не менее важной стала встреча с руководством компании Educational Testing Service (ETS) – старейшей в мире организации в области тестологии. По итогам договоренностей будет создана рабочая группа с привлечением ведущих специалистов ETS. Планируется, что благодаря участию экспертов мирового уровня казахстанское тестирование будет трансформировано в международный стандарт с передовой методологией и высоким качеством оценивания", - написал министр.
