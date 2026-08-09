США пообещали Украине ракеты каждый месяц: что сообщил Зеленский

США будут ежемесячно поставлять Украине ракеты-перехватчики для систем ПВО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

Каждый месяц будут ли они выделять нам ракеты? Да. У нас есть договоренности, — сказал Зеленский.

При этом украинский лидер не уточнил, о каких именно ракетах идет речь, сколько их будет поставляться и когда была достигнута договоренность. Он также отметил, что предоставляемых боеприпасов все равно будет недостаточно. Некоторые СМИ связали заявление с ракетами для американских комплексов Patriot, нехватку которых Зеленский неоднократно отмечал. Однако сам он прямо не говорил, что речь идет именно о них.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что Вашингтону и самому нужны ракеты. Он также обвинял администрацию Джо Байдена в том, что при прежнем президенте американские запасы боеприпасов значительно сократились из-за помощи Украине.

Зеленский находится в Сербии с 7 августа. Это его первый официальный визит в страну после вступления в должность президента Украины.