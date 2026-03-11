США попросили Израиль не наносить удары по нефтяным объектам Ирана, передает BAQ.kz со ссылкой на Axios.

Журналисты издания, ссылаясь на свои источники, заявляют, что администрация президента Дональда Трампа обратилась к Израилю с просьбой приостановить удары по объектам энергетического сектора Ирана. Это первый случай, подчеркивают авторы портала, когда в Вашингтоне решили ограничить действия Израиля за всё время проведения операции против Ирана. Просьба была передана "на высоком политическом уровне, а также начальнику Генерального штаба ЦАХАЛ Эялю Замиру".

В качестве причин в материале привели три пункта. Во-первых, удары вредят иранцам, значительная часть которых выступают против режима. Во-вторых, Трамп планирует сотрудничать с нефтяным сектором Ирана после завершения бомбардировок, как в Венесуэле. Ну и, в-третьих, удары могут спровоцировать массированные ответные атаки Ирана на энергетическую инфраструктуру в странах Персидского залива.