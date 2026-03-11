  • Главная
США попросили Израиль не наносить удары по нефтяным объектам Ирана – Axios

Журналисты узнали почему.

Сегодня 2026, 08:02
АВТОР
Sasan / Middle East Images / AFP via Getty Images
Сегодня 2026, 08:02
158
Фото: Sasan / Middle East Images / AFP via Getty Images

США попросили Израиль не наносить удары по нефтяным объектам Ирана, передает BAQ.kz со ссылкой на Axios.

Журналисты издания, ссылаясь на свои источники, заявляют, что администрация президента Дональда Трампа обратилась к Израилю с просьбой приостановить удары по объектам энергетического сектора Ирана. Это первый случай, подчеркивают авторы портала, когда в Вашингтоне решили ограничить действия Израиля за всё время проведения операции против Ирана. Просьба была передана "на высоком политическом уровне, а также начальнику Генерального штаба ЦАХАЛ Эялю Замиру".

В качестве причин в материале привели три пункта. Во-первых, удары вредят иранцам, значительная часть которых выступают против режима. Во-вторых, Трамп планирует сотрудничать с нефтяным сектором Ирана после завершения бомбардировок, как в Венесуэле. Ну и, в-третьих, удары могут спровоцировать массированные ответные атаки Ирана на энергетическую инфраструктуру в странах Персидского залива.

