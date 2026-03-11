США попросили Израиль не наносить удары по нефтяным объектам Ирана – Axios
Журналисты узнали почему.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
США попросили Израиль не наносить удары по нефтяным объектам Ирана, передает BAQ.kz со ссылкой на Axios.
Журналисты издания, ссылаясь на свои источники, заявляют, что администрация президента Дональда Трампа обратилась к Израилю с просьбой приостановить удары по объектам энергетического сектора Ирана. Это первый случай, подчеркивают авторы портала, когда в Вашингтоне решили ограничить действия Израиля за всё время проведения операции против Ирана. Просьба была передана "на высоком политическом уровне, а также начальнику Генерального штаба ЦАХАЛ Эялю Замиру".
В качестве причин в материале привели три пункта. Во-первых, удары вредят иранцам, значительная часть которых выступают против режима. Во-вторых, Трамп планирует сотрудничать с нефтяным сектором Ирана после завершения бомбардировок, как в Венесуэле. Ну и, в-третьих, удары могут спровоцировать массированные ответные атаки Ирана на энергетическую инфраструктуру в странах Персидского залива.