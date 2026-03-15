США потопили более 65 иранских кораблей с начала операции
Возможности Ирана использовать беспилотники для атак снизились на 95%.
Сегодня 2026, 09:24
Фото: Pixabay.com
США с начала военной операции "Эпическая ярость" потопили более 65 иранских военных кораблей и нанесли удары по более чем 6 тыс. целям на территории Ирана, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал Fox News.
Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, с начала операции количество ракетных запусков со стороны Тегерана сократилось на 90%, а возможности Ирана использовать беспилотники для атак снизились на 95%.
Самое читаемое
- Сколько выплатят Ерболу Хамитову за золотую и бронзовую медали Паралимпиады в Италии
- Иран нанес самую мощную атаку на Израиль с начала конфликта
- В Казахстане отмечают Көрісу күні — день встреч и примирения
- Отделения Citibank в Дубае и Манаме подверглись атакам
- 5 тысяч военных направит США на Ближний Восток