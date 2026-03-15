США с начала военной операции "Эпическая ярость" потопили более 65 иранских военных кораблей и нанесли удары по более чем 6 тыс. целям на территории Ирана, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал Fox News.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, с начала операции количество ракетных запусков со стороны Тегерана сократилось на 90%, а возможности Ирана использовать беспилотники для атак снизились на 95%.