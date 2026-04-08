США могут ввести пошлины до 50% против стран, которые будут поставлять оружие Ирану. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, комментируя возможную сделку с Тегераном, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

По его словам, значительная часть будущего соглашения между Вашингтоном и Ираном уже согласована. В частности, стороны обсуждают смягчение санкций и тарифов. Трамп также утверждает, что Иран не будет заниматься обогащением урана.

На этом фоне продолжают поступать противоречивые сообщения о ситуации в регионе. Иранский телеканал Press TV сообщил, что США и Израиль якобы нарушили режим прекращения огня, нанеся удар по нефтеперерабатывающему объекту на острове Лаван. По данным телеканала, на месте произошёл пожар, который в настоящее время ликвидируют.

Официального подтверждения этой информации со стороны США или Израиля на момент публикации не поступало.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что США и Иран могут начать новый раунд переговоров 10 апреля в Исламабаде. Ожидается, что стороны обсудят параметры будущего соглашения, включая санкционную политику и вопросы ядерной программы.

Ситуация вокруг Ирана остаётся напряжённой, несмотря на заявления о прекращении огня. Рынки уже отреагировали: цены на нефть начали снижаться, доллар укрепился, а американские фондовые индексы показали рост.