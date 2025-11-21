Вашингтон предупредил Киев о возможности заморозки поставок вооружений и передачи разведданных, если рамочный вариант мирного соглашения не будет согласован к четвергу, 27 ноября, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, давление со стороны США на украинское руководство усилилось по сравнению с предыдущими раундами обсуждений. Вашингтон ожидает от Киева конкретного прогресса в согласовании параметров будущего мирного урегулирования.

Reuters подчёркивает, что предупреждение касается именно временной приостановки военной помощи, однако в Киеве его расценивают как серьёзный сигнал об изменении позиции США в переговорах.

Официальные представители сторон пока публично ситуацию не комментируют.