Правительство США временно прекращает поставки ряда видов вооружения европейским союзникам, чтобы восполнить собственные дефицитные запасы, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на источники, в начале сентября заместитель главы Пентагона Элдридж Колби в беседе с представителями Госдепартамента заявил, что не считает необходимым одобрять некоторые сделки по продаже вооружений иностранным государствам. В частности, речь шла о зенитно-ракетных комплексах Patriot, предназначенных для Дании. По словам Колби, США сами испытывают нехватку таких систем.

По данным издания, Пентагон уже составил список вооружений, которые признаны дефицитными. Их продажа европейским странам будет заблокирована до стабилизации ситуации с обеспечением собственных военных нужд.

При этом сроки действия ограничений, точное количество систем в перечне и вероятность его расширения пока не уточняются.